„Stille“ Bilder sprechen laut Saar-Talente glänzen im Bundeswettbewerb des Deutschen Verbands für Fotografie

„Stille“ – so lautete die Aufgabe, die der Deutsche Verband für Fotografie seinen Mitgliedern aufgegeben hatte: fotografiert „die Stille“. 772 DFV-Mitglieder machten beim größten Themenwettbewerb des Deutschen Verbandes für Fotografie bundesweit mit. Sie überlegten sich Motive, jeder Teilnehmer konnte bis zu vier Bilder einreichen. Auch aus dem Saarland haben viele Verbandsmitglieder sich mit der Stille beschäftigt, teilt der DVF-Landesverband Saarland mit. Dabei landeten zwei unter den Top drei ihrer Altersklassen. Die Sieger-Bilder zeigt der Verband ab dem 26. Mai im Kunstzentrum Bosener Mühle am Bostalsee in Nohfelden.