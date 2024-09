Saarlouis und Neunkirchen Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht das Saarland

Der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht das Saarland. Zuerst steht am Montag, 16. September, in Neunkirchen eine Diskussionsrunde zur zivil-militärischen Zusammenarbeit an; dann besucht Pistorius am Dienstag, 17. September, die Luftlandebrigade 1 in Saarlouis, um sich ein Bild von ihrer Leistungsfähigkeit zu machen.