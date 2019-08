Wetter im Saarland : Blitz und Donner ab Nachmittag möglich – Unwettergefahr gering

Offenbach Mit Wolken und einzelnen Schauern beginnt die neue Woche im Saarland.

Mit 24 Grad in der Hocheifel und bis 30 Grad am Oberrhein kann es regional noch einmal sehr warm werden. Auch in den kommenden Tagen sollen immer wieder Schauer und Gewitter heranziehen, wie der DWD mitteilte. Zugleich wird es etwas kühler, für Mittwoch sind 21 bis 25 Grad vorhergesagt.