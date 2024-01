„Sie hat so viel für mich getan“ Blindenhündin Charlene geht in den Ruhestand

Helene Groß ist von Geburt an blind. Die Technik erleichtert ihr den Alltag: Ein Gerät verwandelt die Wörter auf dem Computerbildschirm in Blindenschrift, ein anderes verrät ihr die Farbe von Gegenständen. Ihre Mails kann die 67-Jährige abhören, und an der Waschmaschine ertastet sie die Programm-Symbole. Ihr wichtigster Alltagshelfer ist allerdings aus Fleisch und Blut, hat vier Beine und ein Fell. „Sie ist mein liebstes Hilfsmittel“, sagt Groß mit Blick auf ihre treue Begleiterin Charlene. Geduldig lässt sich die elfjährige Königspudel-Dame das Führgeschirr anlegen. Jetzt weiß sie: Ich bin im Dienst.