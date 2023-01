Zu warmer Winter : Bienen suchen vergebens nach Nahrung: Saar-Imkerverband appelliert an Bürger

Neustadt/Saarbrücken Die Imker im Saarland und Rheinland-Pfalz sorgen sich um ihre Bienen-Völker. Der warme Winter treibt die Tiere bereits nach draußen – dort finden sie allerdings zu wenig Pollen oder Nektar. Die Imkerverbände geben Tipps, wie den Bienen geholfen kann – und erklären auch, was man auf keinen Fall tun sollte.

Saarland und Rheinland-Pfalz: Imker müssen „höllisch“ aufpassen

Vor allem, wenn es wieder kalt werden sollte, würde das Raus-Rein-Wechselspiel die Völker schwächen: Denn statt der üblichen 20 Grad, die sie durch Reibung mit ihrer Flugmuskulatur im Stock erzeugen, müssten sie das Nest mit einer Brut auf 35 Grad heizen. „Das ist eine Mordsleistung“, so der Vorsitzende. Doch zugleich gäbe es für die Tiere draußen noch viel zu wenig Nahrung. „Da muss man als Imker jetzt höllisch aufpassen und nah am Volk sein.“

Saarland: Erste Bienen finden sich bereits im Januar

Er appelliert an die Bürger, die den Bienen angesichts der wenigen Pollenspender helfen wollen, sie in ihrem Garten nicht mit Honig zu füttern. Denn durch Produkte aus Nicht-EU-Ländern bestehe eine große Gefahr, dass sich über Sporen die amerikanische Faulbrut in den Völkern ausbreite. „Das ist das Schlimmste, was den Bienen passieren kann“, betont er. Aktuell gebe es schon einen Sperrbezirk in Saarbrücken.