Gastbeitrag der Gewerkschaft der Polizei Kein Bundesland bezahlt Polizisten so schlecht wie das Saarland – nun muss sich vieles ändern

Bewerberschwund sei ein bundesweites Phänomen, ergo nicht ganz so wild, hört man fast reflexartig von Politikern und sonstigen „Experten“. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn zeitgleich gibt es Bundesländer, die in den letzten Jahren deutliche Zuwächse oder gar Bewerberrekorde bei der Polizei vermelden konnten. Erschwerend kommt in der Bewertung noch hinzu, dass wir da sind, wo wir sind, obwohl das Saarland über Jahre hinweg die Einstellungsvoraussetzungen beständig herabgesenkt hatte. Für den Einstellungsjahrgang 2024 wurde jüngst erst der Sporteingangstest abgeschafft und durch das privat zu beschaffende Sportabzeichen ersetzt.