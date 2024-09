Innenministerium bestätigt Saarland bewilligt 33 Millionen Euro für Hochwasserhilfe – Wie viel Geld die Kommunen nun bekommen

Die Saar-Landesregierung hat Gelder zur Unterstützung der Kommunen nach dem Pfingsthochwasser bewilligt. In einem Nachtragshaushalt seien 33 Millionen bereitgestellt worden, erklärte das Innenministerium am Dienstag in Saarbrücken. Eine Richtlinie zur konkreten Verwendung dieses Geldes für die Kommunen sei aktuell in Arbeit. Zudem gebe es weitere zehn Millionen Euro Bedarfszuweisungen als Soforthilfe für 2024 und 2025. Insgesamt habe das Pfingsthochwasser Schäden an kommunaler Infrastruktur in Höhe von über 42,35 Millionen Euro verursacht.