Legalisierung beschlossen Saarland bereitet sich nach Cannabis-Legalisierung auf „Mammutaufgabe“ vor

Der Weg für eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland ist nach jahrzehntelangen Diskussionen frei. Der Bundesrat ließ am Freitag ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz passieren, das Besitz und Anbau der Droge für Volljährige zum 1. April mit zahlreichen Vorgaben zum Eigenkonsum erlaubt. Trotz viel Kritik gab es in der Länderkammer keine Mehrheit dafür, den Vermittlungsausschuss mit dem Parlament anzurufen und das Gesetz damit auszubremsen. Für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses haben am Freitag im Bundesrat vier Länder gestimmt: Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und das Saarland. Nur so wäre zumindest eine zeitliche Verzögerung des Inkrafttretens noch möglich gewesen.