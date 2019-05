Wetter im Saarland : Nach nassem Mai folgt Hochsommer-Wochenende

Zum meterologischen Sommerbeginn am 1. Juni steigen im Saarland die Temperaturen. (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken Der Vatertag war wettertechnisch eher noch durchwachsen. Das soll sich aber in den nächsten Tagen ändern, sagen Meteorologen voraus.

Nach dem meist wolkenverhangennen Feiertag Christi Himmelfahrt kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits für Freitag (31. Mai) längere sonnige Abschnitte an. Es soll trocken bleiben. Gleichzeitig klettern die Temperaturen. Nach bescheidenen 21 Grad am Vatertag sind bis zu 26 Grad drin. In der Nacht zu Samstag kühlt es auf bis zu neun Grad ab.