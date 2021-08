Sommerinterview mit der Bildungministerin : Saarland bereitet Lolli-Tests an Grundschulen vor

Saarbrücken Nun also doch. Die PCR-Lolli-Tests an Grundschulen sollen kommen.

Sie sollen kommen - PCR-Lolli-Tests an Grundschulen im Saarland. Das sagte am Donnerstag Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Zunächst sollen die Tests aber erst an ausgewählten Grundschulen im Land in der zweiten und dritten Woche des neuen Schuljahres erprobt werden, betonte die Ministerin.