Sebastian Pufpaff macht sich über das Saarland lustig „Die haben da ’ne Wurst drübergehängt“: TV Total verspottet das Saarvenir

„Das Saarland ist für sehr, sehr vieles bekannt. Für sehr sehr vieles. Für so vieles, das kann man schlecht alles in Worte fassen, weil es so viel ist.“ Das sollen jetzt auch die Saarländer selbst erkannt haben. So feixt Pufpaff und steigt damit in die Moderation hin zum satirischen Beitrag über das neue Saarland-Souvenir „Saarvenir“ ein.