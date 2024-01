Einblicke in Whatsapp-Chats „Was soll der ganze Scheiß hier“ – Streit um Protest in Whatsapp-Gruppen der Saar-Bauern

Am Samstag kurz vor Mittag platzt einem Bauer der Kragen. „Was soll der ganze scheiß hier in der Gruppe“, schreibt der Landwirt, der bereits an der Organisation des Bauernprotests im St. Ingbert am 19. Dezember beteiligt gewesen war. Weiter heißt es in der Whatsapp-Nachricht (Rechtschreibung im Original): „Es geht hier um eine Demo die vom Bauernverband angemeldet wurde um die Belange der Bauern in die Öffentlichkeit zu transportieren. Der ganze scheiss um impfpflicht oder ähnliches interessiert nicht!“ Auch ginge es nicht darum, die Regierung zu stürzen. „Wer das nicht so sieht brauch uns auch nicht zu unterstützen.“