Bahnbrechende Studie : Forscher der Saar-Uni finden heraus, wie Thrombosen bei Covid-Patienten entstehen

Rote Blutzellen im menschlichen Körper: Bei schwer erkrankten Covid-Patienten verändern sich die Zellen, bilden Spitzen oder werden gar zu stacheligen Kugeln. Das Blut fließt dadurch schlechter. Foto: Getty Images/iStockphoto/ExperienceInteriors

Saarbrücken Schwere Covid-19-Infektionen können massive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben. Auch Thrombosen können eine Folge sein. Wie diese entstehen, haben jetzt Forscher an der Saar-Uni herausgefunden.

(byl) Eine schwere Covid-19-Infektion kann gravierende Auswirkungen aufs Herz-Kreislauf-System haben. Dazu zählen auch Thrombosen. Eine Forschergruppe der Saar-Universität um den Physiker Professor Christian Wagner hat nun eine Ursache dafür entdeckt. Sie fand heraus, dass sich rote Blutzellen schwer erkrankter Covid-Patienten verformen können. Die krankhaft veränderten Zellen transportierten Sauerstoff nicht mehr so gut und hätten schlechtere Fließeigenschaften. Das könne zu Thrombosen führen, erläutern die Saarbrücker Wissenschaftler.

Wie eine Thrombose bei Covid-Patienten entstehen kann

Die Verformungen seien in den Tests – die Forscher untersuchten ausschließlich Blutproben im Labor – bei Patienten entdeckt worden, die in Intensivstationen behandelt wurden, so Christian Wagner. Die Messwerte legten den Schluss nahe, dass die krankhaften Veränderungen nicht dauerhaft seien, sondern nach einer Infektion wieder verschwänden.

„Entscheidend für die Funktionstüchtigkeit der roten Blutzellen ist ihre Eigenschaft, sich zu verformen und somit an die Fließbedingungen in Gefäßen anzupassen. Bei gesunden Menschen nehmen Blutzellen dazu bestimmte Formen an, je nach Fließgeschwindigkeit des Blutes“, erklärt Dr. Steffen Recktenwald aus der von der Saar-Uni geleiteten internationalen Arbeitsgruppe.

Bei schwer erkrankten Covid-Patienten veränderten sich die Zellen jedoch. An ihnen bildeten sich Spitzen oder sie seien gar zu stacheligen Kugeln geworden. Und das verschlechtere die Fließeigenschaften des Blutes. Solche Zellen könnten sich nicht normal verformen, erklärt Dr. Greta Simionato. An Engstellen, beispielsweise in Kapillaren, wo Sauerstoff aufgenommen und abgegeben wird, führten solche Verformungen dazu, dass Zellen verhaken und hängenbleiben. So könne eine Thrombose entstehen. Dass die verformten Zellen Sauerstoff nicht mehr so gut aufnehmen und transportieren, sei ein möglicher Grund, weshalb Covid-Patienten häufig schwere Atemprobleme und zu wenig Sauerstoff im Blut haben.

Experimente geben Anlass zur Hoffnung