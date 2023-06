Ausländische Pflegekräfte im Saarland Noch ist es zu früh, von einem dauerhaften Erfolg zu reden

Pflegekräfte aus dem Ausland in deutschen Krankenhäusern zu integrieren, ist keine einfache Aufgabe. Die Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat in einer Studie dargelegt, dass oft mangelhaftes Integrationsmanagement die Fachkräfte wieder vertreibt. Die beiden größten Krankenhäuser des Saarlandes – das Universitätsklinikum und das Winterberg-Klinikum – haben gezeigt, wie die Eingliederung ausländischer Pflegekräfte in den Krankenhaus-Alltag gelingen kann.