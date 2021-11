Gastronomie-Zeitschrift „Der Feinschmecker“ : Die besten Cafés und Röstereien in Deutschland – Saarland zweimal vertreten

Die besten Cafés und Röstereien in Deutschland – Saarland zweimal vertreten

Hamburg/Saarbrücken Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat nach einem Test die „500 besten Cafés und Röstereien Deutschlands“ gekürt. Im Saarland konnten zwei Betriebe überzeugen.

Mehr gute Cafés und Kaffeeröster denn je laden in Deutschland ein, eine Auszeit zu genießen – so das Fazit der Feinschmecker-Redaktion, die mit der Dezember-Ausgabe einen Pocket-Guide mit den „500 besten Cafés und Röstereien Deutschlands“ präsentiert.

Saarland doppelt vertreten

Mit unter die Top-Platzierungen haben es auch zwei Betriebe aus dem Saarland geschafft: die Quanah Schott Pâtisserie in der Mainzer Straße in Saarbrücken und die Kaffeerösterei Pauli Michels in Weiskirchen.