Ukrainische und russische Sprachkenntnisse vorhanden : In diesen Arztpraxen im Saarland können Ukraine-Flüchtlinge in ihrer Muttersprache behandelt werden

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarbrücken Die Kassenärztliche Vereinigung im Saarland hat eine Liste an Arztpraxen zusammengestellt, in denen Mitarbeiter über ukrainische oder russische Sprachkenntnisse verfügen. So sollen Ukraine-Flüchtlingen auch in ihrer Muttersprache behandelt werden können.

Die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes (KV) hat nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine unter ihren Mitgliedern eine Sprachabfrage vorgenommen. Insgesamt konnten 58 Praxen im Saarland ermittelt werden, in denen ukrainische oder russische Sprachkenntnisse vorhanden seien.

„Eine gemeinsame Sprache hilft oft, vorhandene Krankheiten und Leiden richtig wiederzugeben und schafft somit Vertrauen zu den Behandelnden. Gerade das brauchen die geflüchteten Menschen jetzt“, sagt die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Neben Arzt- befinden sich auf der KV-Liste auch Psychotherapiepraxen.