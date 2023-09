Dramatische Lage AOK-Bericht enthüllt massive Mängel in saarländischen Pflegeheimen

Die Qualität der pflegerischen und medizinischen Betreuung von Pflegeheimbewohnern im Saarland weist in den verschiedenen Landkreisen teilweise deutliche Unterschiede auf. Das zeigt der aktuelle „Pflegereport 2023“ der AOK. So erhielten in den Pflegeheimen im Kreis Merzig-Wadern im Jahr 2021 über 25 Prozent der Bewohner dauerhaft Schlaf- und Beruhigungsmittel. Im Saar-Pfalz-Kreis nahmen nur zehn Prozent der Pflegeheimbewohner solche Mittel auf Dauer ein. Im gesamten Saarland konsumieren im Schnitt 14,9 Prozent der Heimbewohner solche Arzneien, deutlich mehr als im Bundesschnitt, der bei 7,55 Prozent lag.