Claudia Willger Wie eine Saarbrücker Anwältin den Kampf gegen Kindesmissbrauch unterstützt

In Deutschland wird am 20. September Weltkindertag gefeiert. Doch nicht alle Kinder können ihre Kindheit unbeschwert genießen. Die Zahlen derjenigen, die Gewalt ausgesetzt sind, steigt. Laut Bundeskriminalamt registrierten die Strafverfolgungsbehörden 2023 in Deutschland 16 375 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern. Das sind 5,5 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Dunkelziffer liegt höher. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs untersucht Fälle in allen Bereichen der Gesellschaft. Dafür spricht sie mit Betroffenen, um damit dem Thema eine größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu verleihen und einen wirksameren Schutz von Kindern zu bewirken. Im Saarland führt die Opferanwältin Claudia Willger die vertraulichen Gespräche mit den Betroffenen.