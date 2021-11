Impfzentren im Saarland öffnen am Montag : Ansturm auf Terminbuchung in Saar-Impfzentren – Website und Telefon-Hotline überlastet

Ansturm auf Terminbuchung in Saar-Impfzentren – Website und Telefon-Hotline überlastet

Impfzentren im Saarland öffnen am Montag

Saarbrücken Viele Menschen im Saarland wollen sich jetzt ihre Auffrischungsimpfung holen. Das geht ab Montag auch in den Impfzentren wieder. Der Ansturm ist groß, was aktuell zu erheblichen Wartezeiten führt.

Die Impfzentren in Neunkirchen, Saarlouis und Büschfeld öffnen an diesem Montag (29. November). In den Impfzentren werden dann sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen durchgeführt. Vorerst sollen Termine bis Ende Dezember verfügbar sein. Ab kommender Woche sollen auch Partnerbuchungen möglich sein.