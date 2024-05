Kontrollen der Polizei An diesen Ort stehen kommende Woche im Saarland Blitzer

Die saarländische Polizei wird in der kommenden Woche an verschiedenen Orten im Saarland Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Die Messstellen wurden nach Unfallhäufung, -folgen und -ursachen ausgesucht. Zwischen Montag, 13. Mai, und Sonntag, 19. Mai, müssen Autofahrer an folgenden Stellen mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen: