Reanimationstraing am 20. September „Der einzige Fehler ist, nichts zu tun“ – Hier kann man sich als Ersthelfer fit machen

Die kostenlosen Reanimationstrainings finden am Mittwoch, 20. September, von 14 bis 19 Uhr in Homburg auf dem Christian-Weber-Platz, in Merzig vor dem historischen Rathaus in der Poststraße, in Saarlouis auf dem Kleinen Markt, in St. Wendel am Schlossplatz und in Saarbrücken auf dem Gustav-Regler-Platz statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Der Aktionstag „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ des Berufsverbands Deutscher Anästhesisten (BDA) und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) wird von der Lord-Stiftung Saarbrücken und dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF-Saar) unterstützt.