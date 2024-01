„Wir sind nicht die Irrenanstalt für den Rest der Welt.“ AfD-Saar: Landeschef Carsten Becker schockiert mit großer Nähe zu Rechtsextremen

Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Professor Markus Linden von der Universität Trier verwendet Becker in beiden Artikeln eindeutige Codewörter des rechtsextremen Milieus. Damit zeige Becker Szenewissen, dieser scheine ihm damit „als Akteur sehr nah bei der Identitären Bewegung zu stehen“. In den rechtsextremistischen Medien äußere sich Becker zudem verfassungsfeindlich, so die Bewertung des Extremismusforschers. Etwa, wenn er Ausländer pauschal als „Irre“ bezeichne oder Andersdenkende herabwürdige.