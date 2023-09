Frauen sind anders krank als Männer Saarländische Ärzteschaft zeichnet Gendermediziner mit Gesundheitspreis aus

Sandra Iden ist Biochemikerin und seit 2020 Lehrstuhlinhaberin für Zell- und Entwicklungsbiologie an der medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes und am Zentrum für Human- und Molekularbiologie. Mit ihrem Team untersucht sie die Kommunikation und Funktion verschiedener Zelltypen in der Haut. Die Wundheilung wird ebenso erforscht wie Hautkrebs. Frank Kirchhoff ist Diplom-Biochemiker und seit 2009 Lehrstuhlinhaber für Molekulare Physiologie an der Universität des Saarlandes im Centrum für Integrative Physiologie und Molekulare Medizin. Er erforscht die Kommunikation zwischen Zellen im zentralen Nervensystem. Beide Preisträger referierten bei der Veranstaltung gemeinsam über „die Biologie geschlechtssensibler Erkrankungen – Fragen und Antworten aus Hirnforschung und Zellbiologie“.