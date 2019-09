Saarbrücken Bei internen Ermittlungen „kritische medizinische Befunde“ zu dem Mediziner entdeckt.

Im Fall des niedergelassenen Pathologen aus dem Saarpfalzkreis, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen angeblicher Fehldiagnosen ermittelt, räumt die Spitze der saarländischen Ärztekammer jetzt eine Informationspanne ein. Ärztekammer-Chef Josef Mischo, Geschäftsführer Michael Hoffmann und Kammer-Justitiar Martin Partzsch bestätigten, dass der 60-jährige Mediziner vor Jahren an einem „Interventionsprogramm für suchtkranke Ärzte“ teilgenommen hat. In diesem Zusammenhang sei er auch stationär in einer Rehaklinik behandelt worden. Bei kammerinternen Untersuchungen sei jetzt festgestellt worden, dass sich in den Unterlagen zu der Reha „kritische medizinische Befunde“ befunden haben. Der Suchtmediziner, der das das suchttherapeutische Programm der Kammer verantwortete, muss diese Befunde gekannt haben, hat es aber angeblich unterlassen, die Ärztekammer darüber zu informieren. Auch die Approbationsbehörde wurde damals nicht informiert. Kammerchef Mischo: „Wir gingen davon aus, dass die Reha erfolgreich war.“