Erneut Ärger an der Grenze : Bundespolizei begeht Fehler und hindert Grenzpendler an Einreise ins Saarland

Grossrosseln Der kleine Grenzverkehr an der lothringisch-saarländischen Grenze hat zu Beginn der Corona-Pandemie heftig gelitten. Damals setzten die Grenzschließungen den Menschen zu, mit der die ungezügelte Ausbreitung des Virus verhindert werden sollte. Jetzt aber sind Bundespolizisten offensichtlich übers Ziel hinausgeschossen.

Die Wut war riesig, als am Mittwoch, 4. August, Grenzpendler aus Frankreich ins Saarland fahren wollten. Am Übergang zwischen Großrosseln und Petite-Rosselle wurden sie von Bundespolizisten abgewiesen. Obwohl es ihnen durchaus gestattet gewesen sei, hier von Lothringen aus ins Nachbarland zu kommen. Darüber berichtete zuerst Christophe Arend auf seiner Facebookseite. Der Abgeordnete in der französischen Nationalversammlung aus dem ans Saarland grenzenden Département Moselle: „Mehrere Menschen berichteten uns von Problemen an der deutsch-französischen Grenze bei Petite-Roselle gestern Abend. Die deutsche Polizei hat Grenzgänger daran gehindert, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten oder ihre Dinge zu erledigen.“ Arend bat Leser darum, das sie ihm jene Berichte senden, die ebenfalls von solchen Erfahrungen zeugen. Er wolle sich dann darum kümmern, dass diese Probleme abgestellt werden. Arend ist auch Co-Vorsitzender der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Dieses Gremium besteht aus Vertretern des Bundestages und der Nationalversammlung. Sie beraten ihre Nationalparlamente in Paris und Berlin.