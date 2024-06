Wetterprognose für die kommenden Tage Heute wieder Gewitter und Regen – wird das Wetter im Saarland am Wochenende endlich besser?

Der Juni ist eigentlich ein Sommermonat. Die Menschen sehnen sich nach Sonne, doch von Hochsommer mit Badewetter ist bislang keine Spur. Viel Regen und kalte Temperaturen haben den Juni bislang geprägt. Und auch in den den kommenden Tagen ist laut Wetterexperten zunächst keine Besserung in Sicht. Die Menschen im Saarland und der Region müssen sich weiterhin auf Schauer und lokale Gewitter in den kommenden Tagen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.