Abdeckung seit 2022 deutlich gewachsen Saarland beim 5G-Ausbau unter bundesweitem Durchschnitt

Beim langsameren Funkstandard 4G betrug die Flächenabdeckung im Juli bei 98,3 Prozent, das war ein Plus von 0,3 Punkten seit Januar 2023 und 0,2 Punkten seit Juli 2022. Nur 0,01 Prozent der saarländischen Landesfläche gelten nach Angaben der Bundesnetzagentur noch als Funkloch. Diese Flächen werden bislang mit keiner Mobilfunktechnologie abgedeckt. In Deutschland gibt es bisher drei Handynetzbetreiber, die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (O2). Mit 1&1 ist eine vierte Firma in den Startlöchern.