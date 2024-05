500 Empfehlungen Diese drei Restaurants aus dem Saarland gehören zu den besten „für jeden Tag“

Beim Jouliard in Saarbrücken, so das Fachmagazin zum Konzept des Restaurants in der Scheidter Straße 66, handelt es sich um ein „sympathisches Bistro in einer Wohnstraße etwas außerhalb des Zentrums, persönlich geführt“. Auf seiner Webseite bezeichnet sich das Jouliard sein Konzept selbst als „Bistronomie“ – ein Kofferwort aus „Bistro“ und „Gastronomie“.