Neue Auswertung der AOK Deutlicher Patientenschwund in saarländischen Krankenhäusern

Das Wissenschaftliche Institut der AOK (Wido) hat ermittelt, dass die Patientenzahlen in den Krankenhäusern im Saarland und in Rheinland-Pfalz deutlich zurückgegangen sind. Im Jahr 2023 wurden in den saarländischen Krankenhäusern 18 Prozent weniger Patienten behandelt als im Vor-Corona-Jahr 2019. In Rheinland-Pfalz waren es rund 16 Prozent weniger Behandlungsfälle.