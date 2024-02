Special Olympics 2026 Zwei Saar-Kreise gehen bei Special Olympics leer aus – so reagieren die Landräte

Nach Angaben der Landrätin habe es im Vorfeld der Bewerbung keine Kontaktaufnahme mit dem Kreis gegeben. Daher fordere sie nun in einem Schreiben an Minister Reinhold Jost (SPD) zu prüfen, ob es nicht doch noch Wettbewerbe gibt, die in Merzig-Wadern stattfinden können. Ihr Vorschlag: „Der Losheimer Stausee, der Golfplatz in Nunkirchen, unsere Hallen in Merzig – es gäbe vielfältige Möglichkeiten, den Landkreis, seine Vereine und schlussendlich auch seine Beherbergungsbetriebe einzubinden.“ Die benötigten Kompetenzen, solche Großveranstaltungen durchführen zu können, habe der Kreis und dessen Kommunen bereits zahlreich unter Beweis gestellt, so Schlegel-Friedrich. Als Beispiele nennt sie die Ausrichtung des Neujahrsspringens, des Sparkassen Cup oder der Deutschland-Tour.