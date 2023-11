Fördergeld aus Berlin Mehr als 2,2 Millionen Euro fließen für herausragende Forschungsprojekte ins Saarland

Berlin/Saarbrücken · Gleich zwei Schecks gehen vom Bund an Forschungsprojekte an der Saar. Der parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic (FDP) überreichte Zuwendungsbescheide an wegweisende Startups. Und das sind sie:

21.11.2023 , 11:00 Uhr

Foto: DFKI