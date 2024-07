Bildstock Saarländer (14) wird Minigolf-Champion – so knapp ging das Finale aus

„Das ist bislang der größte Erfolg in meiner sechsjährigen Karriere. Mit der Nationalmannschaft war ich schon Welt- und Europameister, aber was das Einzel angeht, ist das der Höhepunkt“, sagte der 14-Jährige, der sich im Turnierverlauf als Schüler gegen teilweise fünf Jahre ältere Gegner durchsetzen musste. „Du hast in solchen Momenten nur noch einen Tunnelblick. Wenn der Ball im Loch ist, fällt eine Riesenlast ab“, so der neue Deutsche Meister im Matchplay.