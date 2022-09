Ausflugstipps : Die 10 beliebtesten Zoos und Wildparks im Saarland

Sonnige Tage im Saarland laden zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein. Wir verraten, welche besonderen Ausflüge Sie mit der Familie unternehmen können. Im Blickpunkt: Zoos und Wildparks.

Wildpark Saarbrücken: Ausflug zum Stadtwald St. Johann

Der Wildpark Saarbrücken bietet besonders schöne Rundwege für lange Spaziergänge und Wanderungen an. Auf drei verschiedenen Wegen sind unterschiedlichste Tierarten beheimatet: ob Esel, Meerschweinchen, Ponys, Greifvögel und viele weitere, hier gibt es viel zu entdecken. Im Park gibt es zudem Futterautomaten und einen Kinderspielplatz. Auch Geologie-Interessierte werden hier fündig. Auf dem Geologiepfad gibt es die Möglichkeit, Steinexponate aus verschiedenster geologischer Herkunft zu erkunden.

Ein Blick ins Leben der Tiere im Naturwildpark Freisen

Saarbrücker Zoo: Spannende Tiere

Einer der beiden Zoos im Saarland ist der Saarbrücker Zoo . Mit etwa 1000 Tieren aus 150 verschiedenen Arten beherbergt er eine große Artenvielfalt aus Ländern wie Afrika, Madagaskar und Südamerika. Das Schimpansenland lädt in eine interessante Welt des Tierreiches ein. Zugleich können Sie auch hier Tierpatenschaften übernehmen.

Inmitten der Natur im Wild- und Wanderpark Weiskirchen

Urlaubsgefühl auf der Saar Alpaka Farm

Neunkircher Zoo: Ältester Zoo des Saarlandes

Der Neunkircher Zoo gehört zu den älteren der beiden saarländischen Zoos und ist flächenmäßig größer. Tiere verschiedenster Kontinente sind hier zu sehen, insbesondere Arten aus Asien. Im Neunkircher Zoo leben etwa 700 Tiere aus über 130 Tierarten. Der Zoo im Landkreis Neunkirchen bietet Zoo-Pädagogik mit Zoo-Erlebnisführungen an. Kindergeburtstage können dort auch gefeiert werden. Elefantenfütterungen und Raubvogelschaus gehören zu den Highlights des Zoos.

Pintaloosa Alpakas

Die Alpaka-Farm im Landkreis Merzig-Wadern bietet Schnupperstunde für 15 Euro an. Auch Wanderungen für 25 Euro sind möglich. Hochzeiten, Geburtstage, Junggesellenabschiede und weitere Feierlichkeiten können dort geplant werden. Alpaka-Wanderungen und Picknicke sind ebenfalls eine tolle Abwechslung für einen Tagesausflug.

Wolfspark Wernerfreund: Wölfe hautnah erleben

Im Landkreis Merzig-Wadern gibt es Wölfe zu bestaunen. Der Wolfspark Wernerfreund bietet an jedem 1. Sonntag des Monats kostenlose Führungen durch den Park an – beginnend mit den Polarwölfen. Der Park eignet sich bestens für Wanderungen und Wolfssichtungen der besonderen Art. Hier leben auf acht Hektar mehr als 20 Wölfe in sieben Rudeln.