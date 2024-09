Das sagt das Umweltministerium Wäre ein 0-Euro-Samstag im ÖPNV auch im Saarland denkbar?

Das neue kostenlose ÖPNV-Angebot startete am Samstag, 6. Juli, inzwischen gab es drei 0-Euro-Samstage in Mainz. Die Stadt hofft, dass viele zusteigen und so einen aktivierenden Impuls für Handel und Innenstadt in Mainz liefern. Das neue Samstagsangebot sei dabei als Ergänzung zum Deutschlandticket gedacht. Ist solch ein Modell aber auch ein Vorbild für das Saarland?