Die Sendung mit der Maus Mit der Maus in die unterirdische Welt der Kanäle eintauchen

„Klingt komisch, is aber so“ – der berühmte Spruch der Maus-Urgesteine Armin Maiwald, Christoph Biermann und Ralph Caspers passt auch hier: Die Bewerbung des Völklinger Unternehmens ist in diesem Jahr die bisher einzige von 301 Bewerbungen, die aus dem Saarland einging. „Ich, so wie viele andere bei uns auch, war schon immer ein großer Maus-Fan“, sagt Tim Vollmer, Change-Manager beim Bauunternehmen aus Völklingen. Es sei noch nicht lange her, da habe er die Idee, sich in der Sendung mit der Maus vorzustellen, „einfach mal vorgeschlagen“. Im gesamten Unternehmen sei man begeistert gewesen, erzählt er. Dabei gehe es nicht darum, Werbung für die eigene Firma zu machen. Ziel sei vielmehr, das oft unbekannte Arbeitsfeld des Tiefbau-Gewerbes vorzustellen, zu demonstrieren, wie mit Hilfe großer Maschinen Schäden unter der Erde repariert werden können. Die 65 Mitarbeiter des mittelständischen Unternehmens sind „stolz auf ihre Arbeit“, weshalb sie gerne die Türen für die Maus-Kameraleute öffnen. Als dann die Einladung des WDR für die Vorauswahl zur diesjährigen Türöffner-Folge beim Unternehmen ankam, war die Freude groß. TSG-Tiefbau hat es in die Endrunde der besten zehn Bewerber geschafft. Bis zum 11. August stehen die Projekte dieser Finalisten aus ganz Deutschland zur Wahl. Die drei am häufigsten Gewählten werden in einer Sonderfolge der „Sendung mit der Maus“ am 3. Oktober in der ARD vorgestellt.