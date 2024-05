Der Spielplan 2024/2025 am Saarländischen Staatstheater Der neue Spielplan: Worauf wir uns besonders freuen

Worauf ich mich besonders freue: Mephisto! Ganz klar Mephisto. Ich habe das Buch von Klaus Mann mit brennendem Herzen gelesen. Klingt pathetisch, aber so war es. Den Film mit Klaus-Maria Brandauer fand ich großartig, obwohl ich sonst selten mit Literaturverfilmungen einverstanden bin. Jetzt bin ich überglücklich, dass dieser tolle Stoff, der in Zeiten von Cancel Culture und AfD-Erfolgen so bestürzend aktuell ist, hier auf die Bühne komm. Und dann auch noch vom Schauspielchef persönlich inszeniert wird. Meine Messlatte liegt hoch, lieber Christoph Mehler. . .