Das Saarländische Staatstheater und das Publikum : „Die Durststrecke scheint gebrochen“

Saarbrücken Viele Kulturveranstalter leiden unter der Zurückhaltung des Publikums. Auch das Saarländische Staatstheater ist davon betroffen. Aber hier gibt es ein paar Faktoren, die auf eine bessere Zukunft hoffen lassen.

Das Saarländische Staatstheater ist zwar nicht in der selben bedrohlichen Situation wie private Veranstalter, aber auch am größten Kulturanbieter im Land ging die Publikums-Krise nicht spurlos vorüber. Generalintendant Bodo Busse hat dennoch Hoffnung: „Die Durststrecke, die wir möglicherweise wegen der höchsten bundesweiten Corona-Inzidenz im Saarland in den ersten Oktoberwochen hatten, scheint gebrochen.“ Der Vorverkauf zieht wieder an. Wenn im Großen Haus oder in der Alten Feuerwache trotzdem viele leere Sitze zu sehen sind, hat das einen Grund, der nichts damit zu tun hat, dass es keine Menschen gäbe, die hier gern sitzen würden : „Bis Ende des Jahres liegt die Sitzplatzkapazität der Spielstätten wegen der Corona-Pandemie noch bei 75 Prozent“, so Busse. Wenn das ausläuft, gibt es vielleicht sogar wieder ein paar Karten für die aktuell ausverkauften Vorstellungen von „Terror“ oder dem Weihnachtsmärchen „Hinter verzauberten Fenstern“. Was die Zukunft bringt, könne natürlich niemand sagen, so Busse. „Es ist nichts sicher in unsicheren Zeiten“. Aber die aktuelle Weihnachtskampagne etwa mit speziellen Angeboten trage erste Früchte.