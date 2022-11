Berichtigung : Zwei Künstlerinnen namens Vera

Im Saarländischen Künstlerhaus in der Karlstraße 1 in Saarbrücken stellt derzeit der Bund Bildender Künstler Saar aus. Foto: stiftung saarl.kulturbesitz

Wenn zwei Künstlerinnen Vera heißen... In unserem Text über die aktuellen Ausstellungen im Saarländischen Künstlerhaus haben wir zwei bekannte saarländische Künstlerinnen verwechselt.

Manchmal hat man einen Namen im Kopf und merkt nicht, dass man falsch liegt. So ging es uns leider in der Besprechung der aktuellen Ausstellungen im Saarländischen Künstlerhaus (SZ vom 28. November). Hier, in der traditionellen vorweihnachtlichen (Verkaufs-)Schau des Bundes Bildender Künstler Saar, ist auch eine Arbeit von Vera Loos zu sehen, bestens bekannte Künstlerin im Land. Parallel hat aber eine andere, nicht minder bekannte Vera, Vera Kattler nämlich, eine Ausstellung im Saarlouiser Institut für aktuelle Kunst. Und diese beiden eigentlich unverwechselbaren Künstlerinnen haben wir in unserem Bericht leider verwechselt. Wir bitten um Entschuldigung.