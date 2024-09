Neuer Tarifvertrag im Saarland Fachkräfte im Hotel- und Gastronomiegewerbe dürfen auf bessere Löhne hoffen

Besonderes Augenmerk habe man bei der Verhandlung auf die Fachkräfte gelegt, heißt es in dem Statement weiter. Der Lohn in der Bewertungsgruppe 3.1, welcher die Fachkräfte betrifft, werde bis 2025 auf rund 2860 Euro monatlich steigen. Dies solle die Arbeit in der Branche attraktiver machen und den bestehenden Fachkräftemangel bekämpfen.