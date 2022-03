Für „hohes persönliches Engagement“ ausgezeichnet : Homburger Unternehmer Prof. Dr. Peter Theiss bekommt Saarländischen Verdienstorden

Saarbrücken Der Homburger Unternehmer Prof. Dr. Peter Theiss bekam am heutigen Sonntag in der Staatskanzlei den saarländischen Verdienstorden verliehen. Geehrt wurde damit sein wirtschaftliches, soziales und auch karitatives Engagement.

Am Sonntag, 13. März 2022, verlieh der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans im Rahmen einer Feierstunde in der Staatskanzlei dem Gründer der Unternehmensgruppe Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Prof. Dr. Peter Theiss, den saarländischen Verdienstorden. Theiss erhielt diesen für sein wirtschaftliches, soziales und karitatives Engagement

Prof. Dr. Peter Theiss wurde am 19. Juli 1944 in Homburg geboren. Nach einem Pharmaziestudium und der anschließenden Promotion in Wiesbaden und München übernahm er zunächst die väterliche Marktapotheke in Homburg, wo er sich intensiv mit der Erforschung von alternativen Heilmethoden und der Pflanzenheilkunde beschäftigte. Aufgrund der umfangreichen Eigenherstellung von Naturheilmitteln und der immer größer werdenden Nachfrage gründete er 1978 die Dr. Theiss Naturwaren GmbH in Homburg. Das seit über 40 Jahren erfolgreiche Unternehmen stellt neben Naturarzneimitteln auch medizinische Körperpflegemittel und Naturkosmetikprodukte her. Zur Unternehmensgruppe gehören neben der Marke Dr. Theiss unter anderem auch die Marken Allgäuer Latschenkiefer und Lacalut. Die Firma Dr. Theiss Naturwaren GmbH beschäftigt derzeit über 600 Mitarbeiter im Saarland und 2000 weltweit.