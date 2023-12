„Das bringt Unglück“ Panne sorgt für verfrühte Neujahrswünsche vom Saarländischen Rundfunk

Schaut man am Sonntagnachmittag in die Kommentare unter dem Entschuldigungs-Post wird deutlich: Die meisten haben den Planungsfehler schnell verziehen. Neben wenigen negativen Kommentaren über die Gebühren, die auch für solche Pannen bezahlt werden, findet sich zum Jahresausklang noch einmal ganz viel Positives in der Kommentarspalte. So sehr man über die Panne schmunzeln kann, so sehr kann man das auch über einige Kommentare.