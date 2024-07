Millionen-Projekt „Neue SR-Markenwelt“ Neues Design und Sparmaßnahmen beim Saarländischen Rundfunk werfen Fragen auf

Der Saarländische Rundfunk (SR) strahlt in neuem Design – und hat sich von einer Agentur neue Namen für seine Nachrichtensendungen entwickeln lassen. Was sich optisch als moderner und frischer Auftritt präsentiert, wirft hinter den Kulissen einige Fragen auf – insbesondere die nach den Kosten, die Peter Meyer, Leiter der Unternehmenskommunikation, allerdings öffentlich nicht beantworten will.