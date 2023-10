Acht Beratungsstellen im Saarland Psychosoziale Betreuung bringt Krebspatienten mehr Lebensqualität

Vor 65 Jahren wurde die Saarländische Krebsgesellschaft gegründet. Heute gibt es im Saarland acht Beratungsstellen, in denen nicht nur an Krebs erkrankte Menschen Unterstützung finden, sondern auch deren Angehörige. Zudem kümmert sich die Krebsgesellschaft im Projekt Regenbogen um die Kinder krebskranker Eltern und begleitet Patienten nach ihrer Krebserkrankung zurück ins Leben. Beratungsstellen gibt es in Homburg, St. Ingbert, Lebach, Neunkirchen, drei in Saarbrücken und zwei in Saarlouis.