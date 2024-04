Wettbewerb um die besten Argumente Saarländische Sieger von "Jugend debattiert" stehen fest

Wer ein guter Redner werden will, für den gilt: Früh übt sich. Die Fähigkeiten, die die Schüler beim Wettbewerb „Jugend debattiert“ erwerben, nutzen ihnen nicht nur in mündlichen Prüfungen oder bei Diskussionen mit den Klassenkameraden. Sie helfen später auch, im Vorstellungsgespräch zu überzeugen. Am Mittwoch mussten die acht Jugendlichen, die sich fürs Landesfinale in Saarbrücken qualifiziert hatten, aber zunächst bei der Wettbewerbsjury punkten. „Soll die Polizei im Saarland flächendeckend mit Tasern ausgestattet werden?“, lautete eine der Fragen im Konferenzgebäude des Saarländischen Rundfunks.