Angst vor Betretungsverboten durch Gesundheitsämter : „Die Belastungsgrenze für Pflegekräfte ist erreicht“

Saarbrücken Saarländische Pflegegesellschaft fordert von Politik klare Corona-Regelungen für Herbst und Winter.

Die Saarländische Pflegegesellschaft vertritt im Saarland alle stationären und teilstationären Einrichtungen der Altenhilfe, alle ambulanten Dienste der Wohlfahrtsverbände (Sozialstationen) sowie mehr als 90 Prozent der privat-gewerblichen Pflegedienste. Über 13 600 Pflegekräfte betreuen in rund 340 Einrichtungen rund 18 000 alte und pflegebedürftige Menschen. „Die Pflegekräfte dürfen nicht erneut mit weiteren Aufgaben belastet werden, welche nichts mit Pflege und Betreuung zu tun haben und sich auch nicht in den mit den Pflegekassen vereinbarten Personalressourcen wiederfinden“, betonte Wilhelm.

Mit dem Wegfall des staatlichen Rettungsschirmes zum 30. Juni seien sämtliche Handlungsspielräume, zusätzliches Personal zu gewinnen, weggefallen. Der Rettungsschirm hatte unter anderem einen Ausgleich für die pandemiebedingten Mehrkosten wie zusätzliche Hygienemaßnahmen, Corona-Tests, Mitarbeiterausfälle und erhöhte Betriebskosten gewährt. Beispielsweise war es den Alten- und Pflegeheimen möglich, zusätzliches Personal einzustellen, dass überprüfte, ob Besucher geimpft und getestet waren, und dieses auch für die Behörden dokumentiert hatte. Diese Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr. „Jede Minute, in denen die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen für Testungen, Überprüfungen oder für unproduktive Bürokratie eingesetzt werden, fehlt den Bewohnerinnen und Bewohnern an Pflege und Betreuung“, sagte Wilhelm.

Ralf Mertins, Geschäftsführer von zwei stationären Alten- und Pflegeheimen mit 113 sowie 50 Bewohnern in Ensdorf, erklärte: „Durch die Corona-Pandemie befinden sich die Beschäftigten der Altenhilfeeinrichtungen nunmehr im dritten Jahr in einer permanenten Belastungssituation. Die Arbeit der Pflegekräfte ist einerseits geprägt durch die Maßnahmen zum Schutz der besonders gefährdeten Bewohnerinnen und Bewohner, anderseits durch den Anspruch, den pflegebedürftigen Menschen soweit wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten, natürlich unter Einbeziehung ihrer Angehörigen.“ Bei der Bewältigung dieser ständigen Gratwanderung sei besonders belastend, dass die Pflegekräfte durch Gesetze und Verordnungen Tätigkeiten übernehmen mussten, die bisher nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehörten. „Dies betraf insbesondere die Durchführung und Überwachung von Coronatests, die Organisation des Besuchsmanagements sowie umfangreiche Dokumentations- und Meldeverfahren“, sagte Mertins. In der größeren Ensdorfer Einrichtung binde das Besuchermanagement eine Vollzeitkraft, die in der Pflege fehle.