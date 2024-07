Center-Erweiterung in Zweibrücken Nachbarn im Saarland kämpfen weiter gegen Outlet-Pläne

Der Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann macht in seiner Stellungnahme zur SGD-Entscheidung darauf aufmerksam, dass die Pfälzer Behörde den Widerspruch der drei saarländischen Städte gar nicht erst zugelassen hat, folglich nicht auf inhaltliche Fragen eingegangen sei. „Inhaltlich sprechen wir uns vor allem gegen die Gutachten aus, die lediglich die Auswirkungen der jetzt geplanten Erweiterung in den Blick nehmen. Aus unserer Sicht muss es aber darum gehen, die Gesamtauswirkungen des Outlets in den Blick zu nehmen. In einfachen Worten: Nicht nur die Erweiterung des Outlets wird zukünftig Kaufkraft aus unserer Stadt abziehen, sondern das Outlet als Ganzes. Das Gutachten von Markt und Standort, das wir in Auftrag gegeben haben, geht von einem Umsatzverlust von 35 bis 45 Millionen Euro für die Stadt Neunkirchen in den vergangenen Jahren aus“, so Aumann. Man werde nun mit den anderen Städt beraten, „wie wir weiter agieren.