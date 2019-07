Förderung abgehängter Regionen : Saarländische Kommunen schöpfen Hoffnung

saarbrücken (ine/fu) Sprudelnde Steuereinnahmen haben vielen deutschen Städten und Gemeinden ein dickes Plus in der Kasse beschert – von „Rekordüberschüssen wie noch nie“ war noch im vergangenen Jahr die Rede.

Inzwischen strömen die Geldflüsse offenbar nicht mehr ganz so üppig. Um die saarländischen Kommunen scheint der warme Geldregen ohnehin weitgehend einen Bogen gemacht zu haben. Hierzulande klagen die meisten Gemeinden unverändert über Ebbe in der Kasse.

Ändert sich das nun? Zumindest hat die Bundesregierung auf Basis ihres am gestrigen Mittwoch vorgestellten Kommissionsberichts „Unser Plan für Deutschland – Gleichwertige Lebensverhältnisse überall“ klammen Regionen Hilfe zugesagt. Als Kandidat dafür kommt das Saarland allemal in Frage, denn dem Bericht zufolge weisen die Kernhaushalte hierzulande zusammen mit denen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen seit Jahren die mit Abstand größten Kassenkreditbestände auf: In allen drei Bundesländern lagen sie zum 31. Dezember 2017 bei deutlich über 1300 Euro je Einwohner. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen betrugen sie in den letzten zehn Jahren kontinuierlich weniger als 100 Euro pro Kopf.