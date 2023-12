Fusion von Saarbrücken und Düsseldorf Saar-Floristen schließen sich 2024 mit NRW-Kollegen zusammen

In Rheinland-Pfalz seien die Floristen im Einzelhandelsverband Mitglied, das passe nicht zur Auffassung der Saar-Floristen. Daher gehe man jetzt den Weg mit NRW. „Floristen sind nicht nur Einzelhändler, sondern auch kreative Handwerker“, so Storb. Der hessische Verband wäre auch infrage gekommen, aber dort stünden in den kommenden Jahren interne Veränderungen an, sodass der Zusammenschluss mit den Kollegen in Nordrhein-Westfalen die nächstliegende Alternative war.