„Keiner hätte damit gerechnet, dass wir im Finale stehen“ : Saarländerinnen bei „The Biggest Loser“ auf Platz 3 – mit knapp 51 Kilo weniger

Mama-Tochter-Duo Jessica und Natalja im Finale von „The Biggest Loser“ Foto: Ben Pakalski/SAT.1

Nonnweiler Jessica und Natalja aus dem Saarland haben fünf Wochen lang mit den Kilos gekämpft. Fast 51 Kilo haben sie zusammen verloren. Für einen Sieg bei „The Biggest Loser“ hat das nicht gereicht, für ein neues Leben schon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Die saarländischen Teilnehmerinnen Natalja und ihre Tochter Jessica haben hart gegen ihre Pfunde gekämpft und viel erreicht. „Die anderen können sich warm anziehen, denn hier wird die Frauenpower wieder Gas geben“, kündigte Jessica im Finale der Sat1-Show „The Biggest Loser – Family Power Couples“ an. Doch am Ende hat es für die beiden Pflegeheim-Mitarbeiterinnen aus Kastel in der Gemeinde Nonnweiler nicht ganz gereicht.

Nach Mitternacht stand am späten Montagabend fest: Ihre Mitbewerber Manni und Luca haben die aktuelle Staffel der TV-Abspeck-Show und damit die Siegesprämie von 50.000 Euro gewonnen. Das Kölner Vater-Sohn-Gespann hat mit 31,6 Prozent zusammen prozentual am meisten abgenommen – insgesamt 81,50 Kilo!

Dennoch sind Natalja und Jessica, die auf Platz drei landeten, mit ihrem Abschneiden zufrieden: „Keiner hätte überhaupt damit gerechnet, dass wir im Finale stehen. Wir haben unser Bestes gegeben und sind stolz auf uns“, sagen sie im SZ-Gespräch. Zumal auch ihr Gewichtsverlust beachtlich war: Zusammen nahmen sie 50,9 Kilo ab. Damit haben sie ihr Gewicht von 234,9 Kilo auf 184,0 Kilo, also um 21,7 Prozent reduziert. Natalja speckte 29,7 Kilo von 106,0 Kilo auf 76,3 Kilo ab, Jessica 21,2 Kilo von 128,9 Kilo auf 107,7 Kilo.

„Das war eine ganz, ganz besondere Staffel“, blickte Camp-Chefin Dr. Christine Theiss im Finale zurück und ergänzte: „Erstmals hatten wir nur Eltern-Kind-Konstellationen als Kandidaten eingeladen - und es ist so, dass diese Welten manchmal aufeinanderprallen und sich nicht ganz so gut verstehen.“ Auch für Coach Ramin Abtin stand fest: „Die Herausforderung in dieser Staffel war vor allem, dass Kinder und Erwachsene ganz andere Ansprüche und Bedürfnisse haben, was das Thema Motivation betrifft. Jugendliche muss man ganz anders ansprechen als Erwachsene, denen man vielleicht auch mal ganz frei von der Leber die Meinung geigen kann.“ Bei Kindern und Jugendlichen müsse man dagegen seine Worte mit mehr Bedacht wählen.

Beim Vorher-Nachher-Vergleich sagte Moderator Matthias Killing in der Endrunde über die Saarländerinnen: „Die beiden haben ein ganz besonderes Mama-Tochter Verhältnis. Aber ins Camp mussten sie sich richtig rein kämpfen.“ So habe am Anfang niemand gedacht, dass sie es ins Finale schaffen würden. Aber auch die Vorher-Nachher-Bilder zeigten, dass sie eine unglaubliche Wandlung mitgemacht haben. Und Camp-Chefin Christine Theiss lobte Natalja und Jessica: „Ihr seid geballte Frauen-Power. Das hat man schon im Camp gemerkt, das merkt man auch heute Abend hier.“

Die „The Biggest Loser“-Kandidaten: Andrea und Jan, Natalja und Jessica, Manni und Lucas. Nur, welches Paar die meisten Kilos verliert, gewinnt am Ende. Foto: "The Biggest Loser – Family Power Couples" – alle Folgen auf SAT1.de und Joyn.

Auf die Frage, wie sie nach dem Camp auf Naxos Zuhause ihr Ziel, weiter abzunehmen, umgesetzt haben, entgegnete Jessica, dass sie dort einfach genauso weiter gemacht hätten wie im Camp. „Wir haben gut miteinander kommuniziert, uns unterstützt, uns in den Arsch getreten.“ Ihr gutes Verhältnis ist auch Christine Theiss von Anfang an aufgefallen: „Viele hatten anfangs Reibereien oder mussten erst mal zusammenwachsen, aber bei euch hat das von Anfang an funktioniert.“

Für Jessica stand fest: „Wir sind halt einfach ein gutes Team.“ Und Natalja verriet, dass die richtige Ernährung Zuhause inzwischen schon von allein klappe. Allerdings mussten die beiden Saarländerinnen, die in der Pflege arbeiten, eingestehen: „Mit dem Sport hapert es ein bisschen, weil wir auch oft in verschiedenen Schichten arbeiten, aber wir haben gute Sportgeräte Zuhause.“

Dann war der große Moment in der TV-Show gekommen: „Ein neues Leben, das haben unsere Finalistinnen und Finalisten bereits gewonnen und die kämpfen jetzt um sagenhafte 50.000 Euro“, kündigte Moderator Matthias Killing den letzten Gang der drei Duos zur Waage an: „Ihr habt eine unglaubliche Wandlung mitgemacht. Macht euch bewusst, welche riesigen Schritte ihr zusammen in den letzten Wochen getan habt“, lobte Christine Theiss Jessica und Natalja.

Natalja und Jessica haben 21,7 Prozent ihres ursprünglichen Gewichts abgenommen

Doch am Ende wurde das Paar Gewinner von ‚The Biggest Loser – Family Power Couples“, das prozentual vom Ausgangsgewicht bis zum Tag des Finales gemeinsam am meisten abgenommen hat. Und das waren Manni und Lucas mit 31,6 Prozent, gefolgt von Andrea und Jan mit 22,9 Prozent sowie Natalja und Jessica mit 21,7 Prozent.