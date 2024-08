So tickt die vielleicht nächste US-Präsidentin tickt Saarländerin schreibt erste deutschsprachige Biografie über Kamala Harris

Aus dem Saarland in die große, weite Welt: Marie-Astrid Langer ist in Homburg-Kirrberg aufgewachsen, hat 2004 am Gymnasium Johanneum ihr Abitur gemacht, in der Stadt als Jugendliche auch für Karate-Wettkämpfe trainiert. Nach einem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft in Tübingen und Santiago de Chile absolvierte sie die renommierte Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Seit 2011 arbeitet die 39-Jährige für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Seit 2018 ist sie Korrespondentin des Blattes im Silicon Valley mit Sitz in San Francisco. Einmal im Jahr kehrt die zweifache Mutter mit ihrer Familie zum Urlaub ins Saarland zurück. Ihre Kamala-Harris-Biografie, die sie 2021 im Suhrkamp-Verlag veröffentlichte, war das erste deutschsprachige Buch über die US-Vizepräsidentin.